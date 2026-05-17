В Белом доме рассказали о закупках КНР американской сельхозпродукции

Белый дом: КНР три года будет закупать сельхозпродукцию США на $17 млрд в год

Китай в течение трех лет будет закупать у США ежегодно сельскохозяйственную продукцию на $17 млрд. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В администрации президента США добавили, что Китай «восстановил доступ на свой рынок американской говядины», а также «возобновил импорт мяса птицы из США».

В публикации отмечается, что Китай также восстановил доступ на рынок для американской говядины, возобновив действие истекших разрешений более чем 400 предприятий США по переработке говядины.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился купить 200 самолетов у корпорации Boeing. Он добавил, что Boeing изначально хотел продать Китаю 150 самолетов, а получил заказ на 200 судов.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай — первый за последние девять лет со времен его первого президентского срока в 2017 году.

Вместе с ним в Пекин прибыли известные бизнесмены, чтобы попытаться заключить выгодные контракты с китайской стороной. В эту делегацию американских предпринимателей вошли глава Tesla и SpaceX Илон Маск, уходящий гендиректор Apple Тим Кук, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, а также топ-менеджеры Boeing, Goldman Sachs, Citigroup, Mastercard и других ведущих компаний.

16 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит с официальным визитом Китай 19-20 мая.

Ранее Си и Трамп обсудили российско-украинский конфликт.