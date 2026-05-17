Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Белом доме рассказали о закупках КНР американской сельхозпродукции

Белый дом: КНР три года будет закупать сельхозпродукцию США на $17 млрд в год
Global Look Press

Китай в течение трех лет будет закупать у США ежегодно сельскохозяйственную продукцию на $17 млрд. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В администрации президента США добавили, что Китай «восстановил доступ на свой рынок американской говядины», а также «возобновил импорт мяса птицы из США».

В публикации отмечается, что Китай также восстановил доступ на рынок для американской говядины, возобновив действие истекших разрешений более чем 400 предприятий США по переработке говядины.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился купить 200 самолетов у корпорации Boeing. Он добавил, что Boeing изначально хотел продать Китаю 150 самолетов, а получил заказ на 200 судов.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай — первый за последние девять лет со времен его первого президентского срока в 2017 году.

Вместе с ним в Пекин прибыли известные бизнесмены, чтобы попытаться заключить выгодные контракты с китайской стороной. В эту делегацию американских предпринимателей вошли глава Tesla и SpaceX Илон Маск, уходящий гендиректор Apple Тим Кук, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, а также топ-менеджеры Boeing, Goldman Sachs, Citigroup, Mastercard и других ведущих компаний.

16 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит с официальным визитом Китай 19-20 мая.

Ранее Си и Трамп обсудили российско-украинский конфликт.

 
Теперь вы знаете
Иран-«победитель», школа для будущих отцов и угрозы ареста для Илона Маска: главное за 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!