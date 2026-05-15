Трамп сообщил о планах Китая купить 200 американских самолетов

Председатель КНР Си Цзиньпин согласился купить 200 самолетов у корпорации Boeing. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News .

«Сегодня он согласился на одну вещь: он закажет 200 самолетов Boeing», — сказал американский лидер.

Он добавил, что Boeing изначально хотел продать Китаю 150 самолетов, а получил заказ на 200 судов.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай — первый за последние девять лет со времен его первого президентского срока в 2017 году.

Вместе с ним в Пекин прибыли известные бизнесмены, чтобы попытаться заключить выгодные контракты с китайской стороной. В эту делегацию американских предпринимателей вошли глава Tesla и SpaceX Илон Маск, уходящий гендиректор Apple Тим Кук, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, а также топ-менеджеры Boeing, Goldman Sachs, Citigroup, Mastercard и других ведущих компаний.

Ожидается, что Трамп и Си Цзиньпин уделят первостепенное внимание урегулированию двусторонних торгово-экономических противоречий. Кроме того, планируется обсуждение ключевых проблем глобальной повестки, в частности военного конфликта США с Ираном и отношений Пекина и Москвы. В Белом доме также рассчитывают, что в рамках визита удастся начать диалог о контроле над ядерным оружием и заключить ряд экономических и торговых контрактов с крупнейшими китайскими компаниями.

