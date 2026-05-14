Есть очень много желающих приобретать энергоресурсы из России, независимо от различных незаконных ограничений. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Очень много желающих приобретать энергоресурсы вне зависимости от разных незаконных ограничений, которые действуют в отношении нашей нефти, с которыми мы не согласны и которые мы не приемлем. Желающих много, много заявок», — сказал он.

Песков подчеркнул, что РФ остается надежным продавцом нефтепродуктов, всегда выполняющим взятые на себя обязательства.

В начале этого года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны были подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа» и определить потенциальные проблемы при замене поставок из РФ. Несоблюдение новых правил грозит максимальными штрафами, размер которых составляет не менее €2,5 млн для физических лиц и от €40 млн для компаний.

К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США.

Ранее в Минэнерго РФ заявили о готовности поставлять энергоресурсы в страны Глобального Юга.