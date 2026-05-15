Силуанов перечислил страны, которые могут войти в состав акционеров НБР

Силуанов: Узбекистан, Колумбия и Эфиопия могут войти в состав акционеров НБР

Узбекистан, Колумбия и Эфиопия могут войти в состав акционеров Нового банка развития (НБР). Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Уверены, что присоединение новых стран будет носить качественный вклад в работу банка с точки зрения и капитальной базы, и прироста возможностей для расширения инвестиционной деятельности Нового банка развития», — уточнил Силуанов.

13 мая российский лидер Владимир Путин провел встречу с главой НБР Дилмой Руссефф. В переговорах, которые прошли в Москве, также приняли участие замглавы администрации президента Максим Орешкин и глава Минфина Антон Силуанов.

Руссефф заявила в ходе встречи, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва передал привет и выразил свое уважение Путину.

Новый банк развития создан БРИКС с целью мобилизации ресурсов для реализации проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах объединения и других развивающихся государствах с формирующимся рынком.

Основные направления деятельности НБР включают чистую энергетику и энергоэффективность, транспортную инфраструктуру, водоснабжение и санитарию, цифровую инфраструктуру, охрану окружающей среды и социальную инфраструктуру.

Ранее Лавров рассказал об интересе разных стран к БРИКС.