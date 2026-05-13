В Минэнерго РФ рассказали о запасах светлых нефтепродуктов

Российский рынок обеспечен светлыми нефтепродуктами, запасов топлива достаточно, отрасль готова к сезонному росту спроса. Об этом ТАСС рассказали в Минэнерго РФ.

«Ситуация на внутреннем рынке моторного топлива остается стабильной и контролируемой», — добавили в ведомстве.

В Минэнерго отметили, что запасы топлива находятся на достаточном уровне и при необходимости будут задействованы для сглаживания колебаний спроса и предложения.

В марте Международное энергетическое агентство (IEA) предложило высвободить крупнейший в своей истории объем нефти из стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Уточняется, что на рынок могут вывести более 182 миллионов баррелей нефти.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что конкуренция за поставщиков энергоресурсов в мире обостряется в связи с эскалацией в странах Персидского залива.

Ранее аналитики предупредили о резком сокращении мировых запасов нефти.