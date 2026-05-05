Аналитики предупредили о резком сокращении мировых запасов нефти

Мировые запасы добытой нефти приближаются к самому низкому уровню за восемь лет, а скорость их истощения вызывает серьезные опасения. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные аналитиков одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs.

Согласно данным экспертов, общие мировые запасы нефти составляют 101 день мирового спроса и могут сократиться до 98 дней к концу мая. Кроме того, скорость истощения резервов вызывает беспокойство, поскольку поставки через Ормузский пролив остаются ограниченными.

По оценкам Goldman Sachs, мировые запасы нефтепродуктов сократились с $50 млн до начала войны США и Израиля против Ирана до $45 миллионов в настоящее время.

В марте Международное энергетическое агентство (IEA) предложило высвободить крупнейший в своей истории объем нефти из стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Уточняется, что на рынок могут вывести более 182 миллионов баррелей нефти. Такой объем резервов был использован после начала военной операции на Украине в 2022 году.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что конкуренция за поставщиков энергоресурсов в мире обостряется в связи с эскалацией в странах Персидского залива.

Ранее США за несколько часов изменили позицию по использованию нефтяных резервов.

 
