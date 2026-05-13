Минтруд сообщил о рекордно низком уровне безработицы

Максим Богодвид/РИА Новости

Уровень безработицы в России постоянно снижается на протяжении последних лет и на сегодняшний день находится на минимальном уровне. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, выступая в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», передает ТАСС.

«Безработица сегодня находится на минимальной планке для нашей страны, это порядка 2,1-2,2 процентных пунктов», — сказал Пудов.

Он обратил внимание, что такой показатель — следствие активной государственной политики в сфере поддержки занятости, в том числе постоянная работа по повышению минимального размера оплаты труда.

До этого президент России Владимир Путин отметил низкий уровень безработицы в России, несмотря на общую экономическую динамику.

Согласно данным компании SuperJob, ритейл, промышленность и строительство вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России, а самыми востребованными позициями стали продавец-консультант, кассир и администратор магазина.

