Названы самые востребованные профессии в России

Ритейл, промышленность и строительство вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании SuperJob.

Согласно данным анализа, в апреле больше всего вакансий было в сфере ритейла. Самые востребованные позиции — продавец-консультант, кассир и администратор магазина.

На втором месте идут вакансии в области промышленности и производства. В этой сфере больше всего нужны слесари, электрики и токари, а среди инженерно-технического персонала — конструкторы, технологи и механики.

Третьей сферой с наибольшим количеством вакансий стало строительство. Чаще всего работодатели ищут электромонтажников, электрогазосварщиков.

В марте Росстат сообщил, что число россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2025 году обновило исторический минимум, составив 9,8 млн человек, или 6,7% населения.

Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году и равнялся 10,3 млн человек (7,1%).

По данным ведомства, в четвертом квартале 2025 года границей бедности была установлена сумма 17 146 рублей. Численность населения с доходами ниже этого уровня составила 4,8% россиян, что на 0,5 процентных пункта ниже, чем годом ранее.

