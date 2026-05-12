Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплат россиян в 2026 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплат и доходов граждан России в 2026 году. Такие данные следуют из документа ведомства, в который также включены основные параметры экономического прогноза на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

По прогнозам ведомства, в 2026 году реальные зарплаты россиян увеличатся на 2,2%. Реальные располагаемые доходы граждан по итогам года должны подрастут на 0,8%. Номинальный рост зарплат россиян предположительно будет 7,9% — замедление по сравнению с 13,5% в 2025 году. Такой прогноз связан с тем, что ожидаемый рост российской экономики в этом году составит 0,4%.

До этого член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко заявил, что в России уровень средней зарплаты за последние десять лет продемонстрировал трехкратный рост.

По его словам, если десять лет назад, в 2016 году, размер средней зарплаты составлял 32 633 рубля, то уже к 2025 году он увеличился до 100 360 рублей.

Что касается накопленной инфляции, то она за этот же период составила 147,4 % – таким образом, рост МРОТ и средней зарплаты ее обогнал, заключил депутат.

