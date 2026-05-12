Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Бизнес

Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплат россиян в 2026 году

МЭР: зарплаты россиян вырастут на 2,2% в 2026 году
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплат и доходов граждан России в 2026 году. Такие данные следуют из документа ведомства, в который также включены основные параметры экономического прогноза на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

По прогнозам ведомства, в 2026 году реальные зарплаты россиян увеличатся на 2,2%. Реальные располагаемые доходы граждан по итогам года должны подрастут на 0,8%. Номинальный рост зарплат россиян предположительно будет 7,9% — замедление по сравнению с 13,5% в 2025 году. Такой прогноз связан с тем, что ожидаемый рост российской экономики в этом году составит 0,4%.

До этого член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко заявил, что в России уровень средней зарплаты за последние десять лет продемонстрировал трехкратный рост.

По его словам, если десять лет назад, в 2016 году, размер средней зарплаты составлял 32 633 рубля, то уже к 2025 году он увеличился до 100 360 рублей.

Что касается накопленной инфляции, то она за этот же период составила 147,4 % – таким образом, рост МРОТ и средней зарплаты ее обогнал, заключил депутат.

Ранее россиянам объяснили, что грозит за разглашение размера зарплаты.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!