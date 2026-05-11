Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Бизнес

Специалисты раскрыли данные о снижении запасов газа в Европе

GIE: запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до 35%
Shutterstock

Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в европейских странах достиг 35,05% по состоянию на 10 мая текущего года. Это следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Отмечается, что этот показатель на 12,4% меньше среднего уровня для этой даты за последние пять лет и на 29,1% ниже, чем годом ранее.

Меньше этого уровня заполненность газохранилищ опускалась лишь в 2021 году — тогда показатель составлял 31,36%.

До этого председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что события на объектах энергетики Ближнего Востока приведут к масштабным последствиям.

В компании также предупредили, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа достиг минимального показателя с начала сезона – 29,1%. Отмечается, что весь газ, закачанный в ПХГ Европы при подготовке к зиме, отобран в середине февраля. В настоящий момент отбор идет из запасов предыдущих лет.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!