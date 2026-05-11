Специалисты раскрыли данные о снижении запасов газа в Европе

Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в европейских странах достиг 35,05% по состоянию на 10 мая текущего года. Это следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Отмечается, что этот показатель на 12,4% меньше среднего уровня для этой даты за последние пять лет и на 29,1% ниже, чем годом ранее.

Меньше этого уровня заполненность газохранилищ опускалась лишь в 2021 году — тогда показатель составлял 31,36%.

До этого председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что события на объектах энергетики Ближнего Востока приведут к масштабным последствиям.

В компании также предупредили, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа достиг минимального показателя с начала сезона – 29,1%. Отмечается, что весь газ, закачанный в ПХГ Европы при подготовке к зиме, отобран в середине февраля. В настоящий момент отбор идет из запасов предыдущих лет.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.