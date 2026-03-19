Глава «Газпрома» оценил последствия для энергетики из-за конфликта на Ближнем Востоке

События на объектах энергетики Ближнего Востока приведут к долговременным и масштабным последствиям. Об этом ТАСС заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Образно о ситуации на международных энергетических рынках и ее дальнейшей динамике, по-видимому, можно сказать так, что отдыхают только «медведи», а «пашут в три пота» только «быки», — сказал он.

Несколько дней назад в «Газпроме» заявили, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа достиг минимального показателя с начала сезона – 29,1%.

Минфин США временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения.

