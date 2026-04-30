В России вырос средний размер зарплаты

Росстат: средние зарплаты в РФ выросли в феврале до 104 тысяч рублей

Средний размер заработанной платы в феврале 2026 года в России составил 103 900 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В январе 2026 года средний размер зарплаты в России составил 103 612 рублей.

В публикации отмечается, что по сравнению с февралем 2025 года средний размер зарплаты увеличился на 15%.

До этого сообщалось, что средние заработные платы жителей России, занимающих руководящие должности, выросли почти в три раза за последние 10 лет и достигли 178 тыс. рублей. Самые большие зарплаты руководителей были зафиксированы в Чукотском автономном округе и Москве — 337 тыс. рублей и 315 тыс. рублей соответственно. Третье место в списке разделили Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, где управляющие зарабатывали по 264 тыс. рублей.

Также по данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) стало известно, что в 2025 году средний доход жителей России без учета богатых регионов составил 60 тыс. рублей в месяц, что на четверть ниже данных Росстата.

