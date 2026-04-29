Средние зарплаты руководителей в России за десятилетие выросли почти в три раза

Средние заработные платы жителей России, занимающих руководящие должности, выросли почти в три раза за последние 10 лет и достигли 178 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

«На октябрь прошлого года трудовые доходы руководителей составляли 178 тыс. рублей, а в 2015 году — 60,7 тыс. рублей. При этом еще два года назад они были на 38,4 тыс. [рублей] меньше», — отмечается в публикации.

Из нее следует, что руководители высшего звена в 2025 году получали в среднем 281 тыс. рублей в месяц. Средняя зарплата управляющих в корпоративном секторе составляла 191 тыс. рублей, руководителей подразделений в сфере специализированных сервисных услуг и производства — 168 тыс. рублей, руководителей в ресторанном и гостиничном бизнесе — 113 тыс. рублей. Аналогичным ежемесячным доходом могли похвастаться управляющие в розничной и оптовой торговле, а также родственных сферах обслуживания.

Самые большие зарплаты руководителей были зафиксированы в Чукотском автономном округе и Москве — 337 тыс. рублей и 315 тыс. рублей соответственно. Третье место в списке разделили Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, где управляющие зарабатывали по 264 тыс. рублей.

28 апреля газета «Известия» со ссылкой на доклад Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов написала, что в прошлом году средний доход жителей России без учета богатых регионов составил 60 тыс. рублей в месяц. Этот показатель на четверть ниже данных Росстата.

Ранее HR-эксперт объяснила, как соискателям добиться более высокой зарплаты.