Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Средние зарплаты руководителей в России за десятилетие выросли почти в три раза

РИА: россияне на руководящих должностях в среднем зарабатывают 178 тысяч рублей
Евгений Биятов/РИА Новости

Средние заработные платы жителей России, занимающих руководящие должности, выросли почти в три раза за последние 10 лет и достигли 178 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

«На октябрь прошлого года трудовые доходы руководителей составляли 178 тыс. рублей, а в 2015 году — 60,7 тыс. рублей. При этом еще два года назад они были на 38,4 тыс. [рублей] меньше», — отмечается в публикации.

Из нее следует, что руководители высшего звена в 2025 году получали в среднем 281 тыс. рублей в месяц. Средняя зарплата управляющих в корпоративном секторе составляла 191 тыс. рублей, руководителей подразделений в сфере специализированных сервисных услуг и производства — 168 тыс. рублей, руководителей в ресторанном и гостиничном бизнесе — 113 тыс. рублей. Аналогичным ежемесячным доходом могли похвастаться управляющие в розничной и оптовой торговле, а также родственных сферах обслуживания.

Самые большие зарплаты руководителей были зафиксированы в Чукотском автономном округе и Москве — 337 тыс. рублей и 315 тыс. рублей соответственно. Третье место в списке разделили Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, где управляющие зарабатывали по 264 тыс. рублей.

28 апреля газета «Известия» со ссылкой на доклад Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов написала, что в прошлом году средний доход жителей России без учета богатых регионов составил 60 тыс. рублей в месяц. Этот показатель на четверть ниже данных Росстата.

Ранее HR-эксперт объяснила, как соискателям добиться более высокой зарплаты.

 
Теперь вы знаете
Путин об ударах по Туапсе, военный парад на Красной площади и перепись дельфинов. Что нового к утру 29 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!