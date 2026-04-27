HR-эксперт объяснила, как соискателям добиться более высокой зарплаты

Соискатели смогут добиться более высокой заработной платы на собеседовании, если проведут предварительный анализ рынка и расскажут о своих сильных сторонах. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, решающими факторами в этом вопросе могут стать опыт кандидата, его навыки, желание расти в компании. Кроме того, на решение может повлиять способность соискателя уверенно общаться и четко отвечать на все вопросы. При этом эксперт призвала озвучивать реалистичные зарплатные ожидания (не слишком завышенные и не заниженные) и аргументировать их.

«Учитывая это, советую тщательно готовиться к собеседованию. И главным образом – провести анализ предложений по аналогичным должностям. Опираясь на средние цифры, важно определить для себя три уровня зарплат: минимально комфортный, реально ожидаемый и максимально желаемый», — пояснила эксперт.

В ходе собеседования она предложила сначала озвучить последнее, а после при необходимости — торговаться.

23 апреля сообщалось, что в России предложили ежегодно устанавливать минимальный почасовой размер оплаты труда. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс России. Проектом закона предусматривается каждый год устанавливать минимальный почасовой размер оплаты труда одновременно с МРОТ.

Ранее финансист ожидает роста зарплат россиян во втором полугодии.

 
