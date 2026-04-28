Россиянам назвали их реальный среднемесячный доход

«Известия»: средний доход жителей России составляет 60 тысяч рублей в месяц
В 2025 году средний доход жителей России без учета богатых регионов составил 60 тыс. рублей в месяц, что на четверть ниже данных Росстата. Об этом, ссылаясь на доклад Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), сообщает газета «Известия».

В статье отмечается, что Росстат заявил о средних доходах россиян в 75 тыс. рублей в месяц. Средние доходы граждан состоят из зарплаты, заработка от самозанятости, собственности и социальных выплат. Но эта цифра значительно искажена за счет богатых регионов, таких как Москва (167 тыс.), Чукотский автономный округ (216 тыс.), Ямало-Ненецкий автономный округ (170 тыс.), Магаданская область (144 тыс.), Сахалинская область (117 тыс.). Без этих регионов средний доход в России составляет 60 тыс. рублей в месяц.

В докладе НАПФ подчеркивается, что распределение доходов по стране остается крайне неравномерным. Так, 78% жителей страны получают менее 100 тыс. в месяц. При этом лишь 12% россиян (около 9 млн) из этой группы зарабатывают выше среднего по РФ — от 75 тыс рублей. 11% населения живут на доходы от 60 тыс. до 75 тыс. рублей, около 15% — от 45 тыс. до 60 тыс. рублей, а почти 40% (30 млн) — до 45 тыс. рублей. Доходы более 100 тыс. рублей имеют около 22% населения населения страны (17 млн).

24 апреля эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что зарплаты россиян вырастут на 10–12% во втором полугодии 2026 года.

Ранее сообщалось, что самые высокие пенсии россиян почти вдвое превышают среднюю.

 
