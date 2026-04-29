В Кремле началась церемония встречи президента Республики Конго

Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии официальной встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Торжественная церемония проходит в Георгиевском зале Кремля. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, она является протокольным атрибутом государственного визита зарубежного гостя. В ходе мероприятия президенты приветствуют друг друга, исполняются гимны, после чего главы государств представляют делегации двух стран.

В Кремле ранее сообщали, что на встрече лидеры обсудят развитие дружественных российско-конголезских связей в различных сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.

До этого Путин заявил, что Россия придает большое значение развитию отношений со странами Африки. Министр энергетики России Сергей Цивилев отмечал, что Россия и страны Африки нацелены на совместное развитие науки, высшего и среднего образования. Кроме того, все африканские государства поддержали российскую инициативу по созданию инженерных классов по аналогии с уже действующими в РФ.

Ранее Россия и Конго подписали меморандум о совместном создании центра эпидемиологии.