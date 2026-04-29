В правительстве раскрыли влияние выхода ОАЭ из ОПЕК на бюджет России

Российский бюджет должен иметь запас прочности на случай колебания цен на нефть после выхода ОАЭ из ОПЕК, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на просветительском марафоне «Знание. Первые». Об этом сообщает РИА НовостиРИА Новости.

Министр пояснил, что решение Абу-Даби означает отказ от квот. Теперь Эмираты вправе продавать столько сырья, сколько смогут произвести, а если их примеру последуют другие страны, стоимость нефти может пойти вниз, поэтому Москве необходим денежный резерв не менее чем на три года, констатировал Силуанов.

Пятая часть российского бюджета зависит от нефтегазовых доходов, напомнил глава Минфина. Он отметил, что важно правильно оценивать ситуацию на мировом рынке. По его словам, за три года произойдет переориентация добывающих компаний: у некоторых, особенно добывающих сланцевую нефть, себестоимость высокая — около $60 за баррель или даже выше.

«Сегодня цены на нефть высокие, завтра — низкие. Нужно иметь финансовую подушку на случай, если будем меньше получать доходов от нефти и газа», — сказал министр.

ОАЭ объявили, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, планируя постепенно наращивать добычу. В организации признались, что это решение застало участников врасплох. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что рассчитывают на продолжение диалога с Абу-Даби в энергетической сфере, а также надеются, что участники ОПЕК и ОПЕК+ продолжат работу в существующем формате.

