ОАЭ после выхода из ОПЕК сосредоточатся на национальных интересах

WAM: ОАЭ сосредоточатся на национальных интересах после выхода из ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после выхода из ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти) и ОПЕК+ планируют сосредоточиться на национальных интересах и обязательствах перед инвесторами, клиентами, партнерами и мировыми энергетическими рынками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное агентство WAM.

При этом Эмираты будут вести ответственную политику и придерживаться стабильности рынка, учитывая глобальный спрос и предложение на нефть. Кроме того, ОАЭ продолжат инвестиции в энергетические цепочки. Это необходимо для поддержания устойчивости и долгосрочной трансформации всей энергосистемы, отмечает агентство. Продолжится и взаимодействие с партнерами по добыче ресурсов.

В агентстве подчеркнули, что выход ОАЭ из ОПЕК не означает отказ от стабильности мирового рынка и от сотрудничества с другими производителями и потребителями. Напротив, это решение только повышает гибкость страны в реагировании на меняющиеся потребности рынка.

Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что мировая экономика в обозримом будущем будет нуждаться в большем объеме энергоносителей.

»<...> выход из ОПЕК и ОПЕК+ позволит нам, продолжая сотрудничество с партнерами и инвесторами, удовлетворить эти потребности», — сказал он.

По словам министра, речь идет не только о сырой нефти, но и о нефтепродуктах, а также о природном газе.

Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.