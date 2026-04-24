В Центробанке оценили ситуацию с безработицей в России

ЦБ: безработица в России остается на исторических минимумах

В России снижается напряженность на рынке труда, но и безработица остается на исторически низком уровне. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

В тексте поясняется, что сейчас заметно снижение доли предприятий, испытывающих дефицит кадров. Соответственно, индексация зарплат в 2026 году по сравнению с 2023-2025 годами будет более умеренной.

«При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда», — отмечается в сообщении.

15 апреля президент России Владимир Путин также отметил низкий уровень безработицы. Он отметил, что сейчас безработица составляет всего 2,1%.

Согласно результатам исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», наиболее востребованными профессиями в России в 2026 году считаются сварщики, электрики, инженеры, технические специалисты и врачи. 65% опрошенных работодателей подтвердили дефицит работников рабочих специальностей.

