СМИ узнали о готовности Индии закупить российский СПГ

Индийские компании рассмотрят закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), если такое предложение поступит. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в индийском правительстве.

«Индийские компании рассмотрят закупки российского СПГ, если им предложат», — говорится в публикации.

По его информации, после послаблений со стороны Соединенных Штатов индийские компании начали закупать нефть из России.

Источник также сообщил агентству, что Индия не будет повышать розничные цены на бензин и дизель на фоне растущих запасов топлива у страны.

5 марта Вашингтон временно позволил Индии покупать российскую нефть, находящуюся в танкерах в море. Решение было принято для снижения давления на мировом рынке нефти, которое произошло после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина сообщила, что разрешение включает и нефтепродукты.

Ранее в Кремле отказались раскрывать данные о торговле нефтью с Индией.