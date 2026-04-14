Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Бизнес

В России ожидают доллар по 70 рублей

Стратег «СберИнвестиций» Макаров не исключил доллар по 70 рублей в мае
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

В мае курс доллара может опуститься до 70 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» стратег «СберИнвестиций» на фондовом рынке Дмитрий Макаров.

«В мае эффект высоких нефтяных цен (выше $100 за баррель Brent в марте), скорее всего, «дойдет» до российского периметра с лагом, связанным с санкционными ограничениями и задержками расчетов. Поэтому нельзя исключать вероятность краткосрочного укрепления рубля к уровням ближе к 70 рублям за доллар и ниже. Такой эпизод мы рассматриваем как временный: по нашей оценке, курс вернется к более плавной траектории ослабления во второй половине года. При этом такое укрепление рубля выглядит привлекательной возможностью для инвесторов усилить валютную часть портфеля — в том числе за счет покупки валютных корпоративных облигаций надежных заемщиков с устойчивым кредитным профилем», — отметил Макаров.

Во втором полугодии стратег ожидает плавное ослабление рубля: на конец 2026 года таргет по доллару — около 85 рублей, по юаню — около 12,5 рубля.

По данным Investing.com, 13 апреля курс доллара на внебиржевом рынке превышал 75,5 рубля.

Ранее был назван курс доллара, выгодный для покупки валюты.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
