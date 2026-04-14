В России ожидают доллар по 70 рублей

В мае курс доллара может опуститься до 70 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» стратег «СберИнвестиций» на фондовом рынке Дмитрий Макаров.

«В мае эффект высоких нефтяных цен (выше $100 за баррель Brent в марте), скорее всего, «дойдет» до российского периметра с лагом, связанным с санкционными ограничениями и задержками расчетов. Поэтому нельзя исключать вероятность краткосрочного укрепления рубля к уровням ближе к 70 рублям за доллар и ниже. Такой эпизод мы рассматриваем как временный: по нашей оценке, курс вернется к более плавной траектории ослабления во второй половине года. При этом такое укрепление рубля выглядит привлекательной возможностью для инвесторов усилить валютную часть портфеля — в том числе за счет покупки валютных корпоративных облигаций надежных заемщиков с устойчивым кредитным профилем», — отметил Макаров.

Во втором полугодии стратег ожидает плавное ослабление рубля: на конец 2026 года таргет по доллару — около 85 рублей, по юаню — около 12,5 рубля.

По данным Investing.com, 13 апреля курс доллара на внебиржевом рынке превышал 75,5 рубля.

