В РФ стали выдавать на треть меньше автокредитов по сравнению с началом 2024-го

НБКИ: объем автокредитов в начале года на 17,6% превысил прошлогодний уровень
Объем выданных россиянам автокредитов в январе-феврале превысил 184 млрд рублей и оказался на 17,6% больше показателей за первые два месяца 2025 года. Об этом говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Больше всего кредитов в начале нынешнего года было выдано в Москве (свыше 19 млрд. руб.), Подмосковье (почти 16 млрд. руб.), Петербурге (около 10,5 млрд. руб.), на Кубани (более 10 млрд. руб.) и в Татарстане (порядка 8,5 млрд. руб.).

Почти все эти регионы также продемонстрировали наибольший прирост объема автокредитования: Москва и Петербург — почти на треть, а Краснодарский край, Ленобласть и Свердловская область — примерно на четверть.

Хотя по сравнению с прошлым годом в сфере автокредитования произошел прирост, на фоне данных за январь-февраль 2024 года объем выдачи таких займов, наоборот, сократился почти на треть (-32,4%). В НБКИ объяснили это значительное снижение высокими ставками, изменением утильсбора и жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП) Центробанка.

По словам директора НБКИ по маркетингу Алексея Волкова, эта тенденция объясняется еще и «снижением аппетита к риску со стороны банков», которые «повышают требования к качеству кредитных историй» заемщиков, чтобы защитить себя от проблем и потерь. Недавно российские банки ужесточили выдачу автокредитов.

Ранее россиян предупредили о подорожании автомобилей во второй половине года.

 
