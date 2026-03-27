В Раде предупредили о нехватке денег в бюджете из-за задержки помощи Запада

Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украина может столкнуться с бюджетным кризисом из-за задержек западной помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на данные министра финансов Сергея Марченко и премьер-министра Юлии Свириденко.

По словам парламентария, дефицит бюджета достиг $52 млрд, и для его покрытия требуется привлекать по $5 млрд ежемесячно. При этом в январе-феврале Украина недополучила $3,5 млрд, потому что не выполнила ключевые требования по программам Ukraine Facility и Всемирного банка.

Железняк отметил, что хотя средства на счетах казначейства Украины пока есть, Минфин уже рассматривает возможность ограничения невоенных расходов по аналогии с 2022 годом.

По словам депутата, даже если Евросоюз сможет согласовать выделение Киеву кредита в размере €90 млрд, первый транш поступит на Украину лишь летом, а за это время ситуация успеет значительно ухудшиться.

В связи с этим украинское правительство давит на Раду, чтобы та ускорила принятие требуемых Международным валютным фондом (МВФ) налоговых изменений и проголосовала за них уже 7–9 апреля. Спешка связана с тем, что встреча с представителями организации-кредитора намечена на 13 апреля. По словам Железняка, это давление — «чистая манипуляция».

Проблемы с бюджетным финансированием признали и в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Один из его представителей на условиях анонимности заявил журналистам о прогнозах, согласно которым во второй половине текущего года у страны не останется средств на социальные выплаты.

