В ЕК предположили, что кредит Украине не одобрят в ближайшее время

Еврокомиссия может не согласовать кредит Украине на €90 млрд к апрелю

Согласование кредита Киеву на сумму €90 млрд к апрелю остается под вопросом, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, передает РИА Новости.

Она отметила, что кредит Украине нужен к апрелю и не терпит отсрочки.

«Но у нас нет никакой новой информации о возможных гибких вариантах (получить кредит не к апрелю, а к маю. — прим. ред.). Это не исключено», — сказала она.

Согласование кредита из общеевропейского бюджета на €90 млрд Киеву блокирует Венгрия. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Евросоюзу разработать план «Б» для выдачи кредита и придумать, как обойти вето Венгрии на предоставление займа.

Недавно Politico написало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии намерен выдать Украине деньги в формате двухсторонних кредитов, не требующих согласия всех членов союза. А именно ЕС планирует предоставить Киеву €30 млрд, сообщило СМИ. Также еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС так или иначе предоставит Украине кредит на €90 млрд, несмотря на вето Будапешта.

