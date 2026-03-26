Армения и Россия могут согласовать передачу концессии над ж/д Казахстану

Пашинян: Москва и Ереван могут достичь понимания по концессии над ж/д Казахстану

Ереван и Москва могут достичь понимания того, что концессия Казахстана над армянскими железными дорогами приемлема для обеих сторон. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Мы будем не против, если выяснится, что между нами и Россией есть взаимопонимание, что казахская компания приемлема для нас обеих», — сказал он.

По словам премьера, в настоящий момент переговоры протекают в несколько ином режиме в связи с тем, что российская сторона еще дала утвердительный ответ на такое предложение.

В ходе телефонного разговора Пашинян и Путин обсудили «различные аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах».

В феврале армянский премьер предлагал России продать концессию на армянские железные дороги третьей стране, которая была бы дружественной по отношению и к Москве, и к Еревану. По его словам, Армения «не имеет ничего против России», но в нынешних условиях несет «определенные конкурентные потери».

Ранее в Армении сообщили об отсутствии намерения наносить вред России.