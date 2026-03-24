Вьетнам столкнулся с нехваткой топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке

Авиакомпания Vietnam Airlines временно прекращает выполнение ряда внутренних рейсов из-за недостатка топлива. Об этом сообщает Bloomberg.

В управлении гражданской авиации Вьетнама уточнили, что с 1 апреля национальный перевозчик Vietnam Airlines отменит около 20 внутренних рейсов в неделю. Об отмене части рейсов также заявили в VietJet Aviation JSC. В Bamboo Airways отметили, что попытаются продолжить полеты в периоды наивысшего спроса, однако их частота может быть ниже прошлогодней, и призвали власти усилить поддержку авиакомпаний.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в интервью Bloomberg допустил возможную приостановку части рейсов. Он пояснил, что некоторые страны уже заявили об отказе заправлять филиппинские самолеты в своих аэропортах, что вынудит авиалайнеры брать дополнительное топливо, и в долгосрочной перспективе это может стать серьезной проблемой.

До этого газета Dhaka Tribune со ссылкой на Ассоциацию владельцев АЗС страны писала, что в Бангладеш автозаправочные станции могут закрыться из-за нехватки топлива. Как пишут авторы публикации, 23 марта бензин продавался только на трех заправочных станциях в столице Бангладеш Дакке. Автомобилисты и мотоциклисты выстроились к ним в очереди.

