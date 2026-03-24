Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Вьетнам столкнулся с нехваткой топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке

Vietnam Airlines приостановила ряд внутренних рейсов из-за недостатка топлива
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания Vietnam Airlines временно прекращает выполнение ряда внутренних рейсов из-за недостатка топлива. Об этом сообщает Bloomberg.

В управлении гражданской авиации Вьетнама уточнили, что с 1 апреля национальный перевозчик Vietnam Airlines отменит около 20 внутренних рейсов в неделю. Об отмене части рейсов также заявили в VietJet Aviation JSC. В Bamboo Airways отметили, что попытаются продолжить полеты в периоды наивысшего спроса, однако их частота может быть ниже прошлогодней, и призвали власти усилить поддержку авиакомпаний.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в интервью Bloomberg допустил возможную приостановку части рейсов. Он пояснил, что некоторые страны уже заявили об отказе заправлять филиппинские самолеты в своих аэропортах, что вынудит авиалайнеры брать дополнительное топливо, и в долгосрочной перспективе это может стать серьезной проблемой.

До этого газета Dhaka Tribune со ссылкой на Ассоциацию владельцев АЗС страны писала, что в Бангладеш автозаправочные станции могут закрыться из-за нехватки топлива. Как пишут авторы публикации, 23 марта бензин продавался только на трех заправочных станциях в столице Бангладеш Дакке. Автомобилисты и мотоциклисты выстроились к ним в очереди.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
