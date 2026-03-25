В Госдуме оценили потери бюджета от полного запрета вейпов

В России необходимо приравнять вейпы к наркотикам и полностью запретить их оборот. Ориентироваться следует на Китай, который, являясь основным производителем такой продукции, запретил ее на своей территории, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Бюджету страны существенных потерь такие меры не принесут, заверил он в пресс-центре НСН.

Соответствующий законопроект, в который включена поправка с приравниванием вейпов к наркотикам, «подвис» перед вторым чтением и не продвигается уже 3,5 месяца, заявил депутат. По его мнению, работу в этом направлении нужно ускорить, приняв самые строгие меры.

«Я вообще считаю, что не просто торговлю, а оборот вейпов нужно полностью запретить в России, нужно приравнять их к наркотикам, — подчеркнул Гусев. — <…> По данным Минфина, вейпы приносят в российский бюджет 11 млрд рублей. Это мизерная цифра с точки зрения всего бюджета».

Он добавил, что 90% вейпов производится в Китае, где, однако, их использование запрещено.

Напомним, в конце 2025 года президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны после соответствующего обращения общественников.

Однако недавно объединение потребителей России направило в администрацию президента РФ письмо с просьбой не предоставлять регионам право на запрет продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В письме отмечается, что запрет может привести к росту нелегального рынка, а также к снижению госконтроля за оборотом никотинсодержащей продукции.

Ранее в Московской области силовики «накрыли» подпольное производство жидкости для вейпов.