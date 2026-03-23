Эксперты допустили ограничение РФ нефти из КТК и добываемой в Казахстане компаниями из США

Глава Центра политической информации Мухин допустил рост цен на нефть до $200
Alexander Manzyuk/Reuters

Введение Россией ограничений в отношении нефти (продукции), поступающей в Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и добываемой в Казахстане консорциумами с участием американских компаний является одним из логичных вариантов, поскольку основными акционерами и бенефициарами проекта выступают западные компании, в частности Chevron и ExxonMobil. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Центра политической информации Алексей Мухин.

Эксперт отметил, что на закрытых совещаниях в администрации президента России могли обсуждаться шаги по укреплению позиций России в нефтегазовой отрасли, в том числе такой вариант.

Мухин подчеркнул, что в случае полной или частичной приостановки работы трубопровода, через который проходит около 1% мировой добычи нефти, может возникнуть дефицит поставок, прежде всего на европейском направлении. Это, в свою очередь, способно спровоцировать резкий рост котировок нефти марки Brent вплоть до $200 за баррель в стрессовом сценарии.

В свою очередь глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в эфире программы «60 минут» заявил, что Россия в текущих условиях может активнее использовать имеющиеся рычаги влияния.

По его мнению, ограничение транзита по КТК станет чувствительным сигналом для внешних контрагентов, учитывая значимость маршрута для поставок нефти.

Также отмечается, что подобные меры могут рассматриваться как элемент переговорной позиции. В частности, возможное смягчение или отмена ограничений со стороны России может быть связана с пересмотром санкций в отношении таких компаний, как «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл» — для возвращения энергорынка к принципам рыночного ценообразования без элементов политически мотивированной конкуренции.

Официальных заявлений со стороны российских властей или руководства КТК по данному вопросу на данный момент не поступало. Консорциум продолжает работу, несмотря на то что в 2025–2026 годах его инфраструктура неоднократно подвергалась внешним воздействиям, что приводило к временному снижению объемов транспортировки.

 
