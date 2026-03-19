«Временная эйфория»: эксперт призвал не строить иллюзии из-за цен на нефть

Конфликт на Ближнем Востоке привел к резким скачкам цен на нефть, выгоду от которых прогнозируют России и Казахстану. Спрос на сырье действительно вырос, особенно активно закупать энергоресурсы начали азиатские страны, однако в долгосрочной перспективе сегодняшняя ситуация не принесет пользы экономике, считает доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов. Сложившийся кризис на нефтяном рынке – не повод строить планы на его основе, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

По мнению экономиста, оценивать обстановку нужно шире, не ограничиваясь сложившейся в данный момент конъюнктурой. В первую очередь нужно ориентироваться на то, что цены на нефть – это временное явление, которое не может быть основанием для «стратегических иллюзий».

«Это всё временная эйфория. Нефтяной кризис не может длиться бесконечно, и даже если цены какое-то время будут держаться выше прежнего уровня, это не повод строить долгосрочные расчёты. Нам не стоит рассчитывать на то, что что-то свалится с неба», — подчеркнул Катасонов.

Ключевой проблемой он назвал саму модель экономики, которая подразумевает, что Россия в большей степени зависит от сырьевого экспорта, не используя весь потенциал внутреннего рынка. Логичнее, по мнению эксперта, было бы переориентировать экспорт нефти и газа на внутренний рынок, создавая собственную экономику, а не рассчитывать только на внешние доходы.

В целом сложившаяся ситуация выходит за рамки цен на нефть и колебания на валютном рынке – речь идет о более фундаментальных вопросах, среди которых важнее всего экономическая модель, суверенитет и контроль за финансовыми потоками, подчеркнул специалист. Он призвал не обсуждать краткосрочные выгоды от колебаний цен на сырьевом рынке, а сосредоточиться на изменении ключевых подходов, без которых даже самые выгодные внешние условия грозят стратегическими потерями.

Напомним, сегодня цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE впервые с 9 марта 2025 года превысила $111 за баррель.

До этого руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что после всплеска волатильности в данный момент рынок устанавливает стоимость нефти марки Brent в пределах $75-100 за баррель. Однако эскалация конфликта на Ближнем Востоке и атаки на НПЗ приведут к резкому скачку цен, которые могут перешагнуть за $120 за баррель.

В РФПИ ранее заявили, уход войск США из Ормузского пролива поднимет цены на нефть выше $200 выше.