В России выступили против блокировки Ормузского пролива

Российская Федерация выступает против блокирования судоходства по Ормузскому проливу. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент этот вопрос обсуждается на уровне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, есть проекты резолюций СБ ООН, которые вносят различные страны в отношении Ормузского пролива.

Такие вещи, как блокирование Ормузского пролива, должны восприниматься в контексте всей ситуации на Ближнем Востоке. Иран, как и другие страны, имеет право на самооборону, добавил Руденко.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

