Россиянам напомнили о компенсациях по советским вкладам

Экономист Балынин: россияне могут получить компенсацию по советским вкладам
Россияне могут получить компенсацию по советским вкладам в 2026 году, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Гражданам Российской Федерации по 1945 год рождения включительно (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) выплачивают компенсации в 3-кратном размере остатка вкладов в Сбербанке по состоянию на 20 июня 1991 года. Размер указанной компенсации уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам. Если, допустим, такой остаток средств был равен 430 рублям, то положена выплата в размере 1290 рублей», — отметил Балынин.

По его словам, гражданам 1946–1991 годов рождения (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) выплачивают компенсации в 2-кратном размере остатка вкладов в Сбербанке по состоянию на 20 июня 1991 года. Размер компенсации также снижается на сумму ранее полученных компенсаций. Если, допустим, такой остаток средств был равен 430 рублям, то положена выплата в размере 860 рублей, оценил Балынин.

Он сказал, что размеры компенсаций зависят от срока хранения вкладов и определяются с применением коэффициентов от 0,6 до 1. По вкладам, закрытым в период с 20 июня 1991 года по 31 декабря 1991 года, выплата компенсации в 2-кратном и 3-кратном размерах остатков вкладов не осуществляется, заключил экономист.

Ранее стало известно, сколько денег можно заработать на среднем вкладе.

 
Теперь вы знаете
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
