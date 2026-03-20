Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Трампа отчеканят на золотой монете в честь 250-летия США

NBC News: спецкомиссия США одобрила дизайн юбилейной золотой монеты с Трампом
NBC News

В США планируют выпустить золотую юбилейную монету с изображением действующего президента Дональда Трампа в честь 250-летия страны. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.

Дизайн памятного знака уже одобрен специальной комиссией. На аверсе монеты будет размещен портрет главы Белого дома за рабочим столом в Овальном кабинете, над ним — надпись «Liberty». Слева от изображения будут выбиты цифры 1776 (год принятия Декларации независимости), справа — 2026. В нижней части монеты нанесут традиционную надпись «In God We Trust» («На Бога уповаем»). На реверсе планируется изобразить американского белоголового орлана.

Выпуск памятных монет имеет в США давнюю историю. Самой успешной в этом плане считается монета 1986 года, посвященная статуе Свободы, — ее тираж превысил 15,5 миллиона экземпляров. Популярностью также пользовались монеты к 250-летию Джорджа Вашингтона, летним Олимпийским играм 1984 года в Лос-Анджелесе и 200-летию Конституции США.

В 2025 году немецкий журнал Compact выпустил серебряную монету в честь президента России Владимира Путина. Один экземпляр памятного денежного знака, в частности, был вручен российскому послу в Германии, еще несколько передали в Россию.

Ранее в России решили отчеканить монеты в честь СВО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!