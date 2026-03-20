Трампа отчеканят на золотой монете в честь 250-летия США

В США планируют выпустить золотую юбилейную монету с изображением действующего президента Дональда Трампа в честь 250-летия страны. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.

Дизайн памятного знака уже одобрен специальной комиссией. На аверсе монеты будет размещен портрет главы Белого дома за рабочим столом в Овальном кабинете, над ним — надпись «Liberty». Слева от изображения будут выбиты цифры 1776 (год принятия Декларации независимости), справа — 2026. В нижней части монеты нанесут традиционную надпись «In God We Trust» («На Бога уповаем»). На реверсе планируется изобразить американского белоголового орлана.

Выпуск памятных монет имеет в США давнюю историю. Самой успешной в этом плане считается монета 1986 года, посвященная статуе Свободы, — ее тираж превысил 15,5 миллиона экземпляров. Популярностью также пользовались монеты к 250-летию Джорджа Вашингтона, летним Олимпийским играм 1984 года в Лос-Анджелесе и 200-летию Конституции США.

В 2025 году немецкий журнал Compact выпустил серебряную монету в честь президента России Владимира Путина. Один экземпляр памятного денежного знака, в частности, был вручен российскому послу в Германии, еще несколько передали в Россию.

Ранее в России решили отчеканить монеты в честь СВО.