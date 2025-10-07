На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Послу России в Германии вручили монету с изображением Путина

Посол РФ в Берлине Нечаев получил серебряную монету, посвященную Путину
true
true
true
close
Посольство России в Германии

В день рождения президента РФ Владимира Путина в российском посольстве в Берлине состоялась презентация серебряной монеты с изображением лидера России. Об этом дипведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Редакция немецкого журнала Compact вручила монету послу РФ Сергею Нечаеву, который поблагодарил журналистов за действия, призванные улучшить отношения между Берлином и Москвой.

Главред журнала Юрген Эльзассер добавил, что редакция через выпуск монеты хочет подчеркнуть роль Путина в защите традиционных ценностей и важность налаживания контактов с Россией.

7 октября президенту РФ исполнилось 73 года. В эту дату глава государства провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.

Патриарх Кирилл пожелал Путину неоскудевающих сил, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу страны и граждан.

Ранее премьер Индии на русском поздравил Путина с днем рождения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами