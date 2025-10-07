В день рождения президента РФ Владимира Путина в российском посольстве в Берлине состоялась презентация серебряной монеты с изображением лидера России. Об этом дипведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Редакция немецкого журнала Compact вручила монету послу РФ Сергею Нечаеву, который поблагодарил журналистов за действия, призванные улучшить отношения между Берлином и Москвой.

Главред журнала Юрген Эльзассер добавил, что редакция через выпуск монеты хочет подчеркнуть роль Путина в защите традиционных ценностей и важность налаживания контактов с Россией.

7 октября президенту РФ исполнилось 73 года. В эту дату глава государства провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.

Патриарх Кирилл пожелал Путину неоскудевающих сил, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу страны и граждан.

Ранее премьер Индии на русском поздравил Путина с днем рождения.