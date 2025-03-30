В России захотели выпустить посвященные СВО монеты

В России могут быть выпущены памятные монеты, посвященные специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Да, конечно, допускаю, что могут быть выпуски монет, связанные со специальной военной операцией», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что страна гордится героями СВО и делает все, чтобы их поддержать. По его словам, воины отстаивают безопасное будущее, а также сохраняют верность традициям и заветам. Глава государства также отметил, что россияне защищают память о победах и достижениях своих предков. Кроме того, он подчеркнул, что участники спецоперации защищают всю Россию.

В ноябре 2023 года Национальный банк Южной Осетии выпустил памятную монету «СВО». Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял участие в презентации этой памятной монеты, которую он сам ранее и поручил выпустить. Номинал монеты составляет 25 заринов (250 российских рублей).

Ранее Центробанк РФ выпустил новую серию золотых монет «Георгий Победоносец».