Индия увеличила закупки российской нефти

Индия нарастила закупки нефти в России. Об этом сообщил замминистра торговли южноазиатской республики Раджеш Агарвал, передает агентство ANI.

«Мы закупаем российскую нефть. Объемы закупок у России возросли», — сказал он.

Увеличение импорта топлива из РФ произошло на фоне нестабильности с поставками углеводородов из Персидского залива, отмечают журналисты.

Администрация США 5 марта решила смягчить антироссийские санкции на фоне резкого скачка цен на нефть и перебоев в нефтедобыче. Кризис разразился после ударов США и Израиля по Ирану. В качестве одной из ответных мер Тегеран фактически перекрыл Ормузский пролив, через который проходят около 30% морских поставок нефти.

Предоставленное Индии 30-дневное исключение позволяет ей покупать российскую нефть, уже транспортируемую по морю. При этом Иран со своей стороны разрешил танкерам с закупленной Индией нефтью проходить через Ормузский пролив.

Известно, что Бангладеш также попросил США разрешить закупку российской нефти, чтобы смягчить острый дефицит энергоресурсов.

Ранее Новак рассказал об интересе в Индии к российской нефти.