Политика

Бангладеш попросил США разрешить закупки российской нефти

Глава минфина Бангладеш попросил США разрешить стране закупку нефти у РФ
Michael Runkel/Global Look Press

Бангладеш попросил США разрешить закупку российской нефти, чтобы смягчить острый дефицит энергоресурсов. Об этом заявил министр финансов и планирования страны Амир Хасру Махмуд Чоудхури, сообщает малайзийское национальное информагентство Bernama.

Вашингтон уже предоставил временное исключение из санкций для Индии, и Бангладеш добивается аналогичных условий, пояснил министр журналистам после встречи с послом США в Дакке Брентом Кристенсеном.

«Почему не Бангладеш? Мы тоже этого хотим», — заявил Чоудхури, отметив, что такой шаг стал бы серьезной поддержкой для экономики страны.

По его словам, американский посол пообещал передать запрос на рассмотрение в Вашингтон.

В ходе переговоров, по словам министра, основное внимание уделялось энергетическому сотрудничеству, включая возможность долгосрочных контрактов на импорт сжиженного природного газа из США.

При этом в своем посте о состоявшейся встрече, опубликованном в соцсети X, посол Кристенсен не упомянул просьбу Чоудхури о разрешении на закупку российской нефти. Он лишь заявил, что стороны «изучают возможности расширения сотрудничества по общим экономическим приоритетам».

Бангладеш ежегодно импортирует энергоносители (включая сжиженный природный газ, нефтепродукты и уголь) на сумму более $12 млрд, причем большая часть поставок традиционно шла из стран Западной Азии.

Администрация США 5 марта решила смягчить санкции на фоне резкого скачка цен и перебоев в нефтедобыче. Кризис разразился после ударов США и Израиля по Ирану, которые практически полностью парализовали судоходство через стратегически важный Ормузский пролив.

Предоставленное Индии 30-дневное исключение позволяет ей покупать российскую нефть, уже транспортируемую по морю. При этом Иран со своей стороны разрешил танкерам с закупленной Индией нефтью проходить через Ормузский пролив.

Ранее индийский госбанк отказался обрабатывать платежи за разрешенную США закупку российской нефти.

 
