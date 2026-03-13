Дмитриев заявил о признании США зависимости мирового рынка от российской нефти

США фактически признали, что без российской нефти мировой топливный рынок не может оставаться стабильным. Об этом в мессенджере Max написал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«На фоне нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит все более неизбежным», — отметил он, комментируя новость о том, что минфин США снял санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из РФ, загруженных на суда до 12 марта.

Дмитриев также напомнил, что, несмотря на сопротивление «части бюрократии Евросоюза», министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии санкций с около 100 млн баррелей нефти из РФ, находящихся в транзите.

Минфин США ранее временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США призвали навсегда отменить санкции против российской нефти.