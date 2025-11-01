Руководство московского банка обвинили в махинациях на 7 млрд рублей

Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу членов правления банка «Гарант-инвест». Их обвиняют в махинациях с денежными средствами банка в размере 7 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что председатель совета директоров «Гарант-инвеста» и президент ФПК «Гарант-инвест» Алексей Панфилов, его бывшие заместители Наталья Синельщикова (исполняла обязанности врио президента) и Олег Сорокин, бывший председатель правления банка Игорь Касьянов и главный бухгалтер Наталья Багдашкина обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учета и финансовой организации группой лиц по предварительному сговору).

По информации ТАСС, Синельщикова признала вину, поэтому ей была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Панфилов и Багдашкина сознались только в фальсификации финансовых документов — они находятся под домашним арестом. Сорокин и Касьянов не признали вину и помещены в СИЗО.

В конце 2024 года Банк России отозвал право на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Гарант-Инвест». Сообщалось, что кредитную структуру лишили лицензии после проведения внеплановой инспекционной ревизии в банке. По ее итогам выявлено, что в хранилищах ценностей кредитной организации недостает крупной суммы наличных денег.

Ранее арбитражный суд Москвы признал «Гарант-Инвест» банкротом.