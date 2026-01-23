Центробанк отозвал лицензию у столичного банка

Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Новый Московский Банк». Об этом сообщается на сайте регулятора.

По величине активов «Новый Московский Банк» занимал 258-е место в банковской системе России.

Как отметил регулятор, решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что «НМБ» нарушал российские законы, регулирующие его деятельность, а также акты Центробанка. В течение последнего года ЦБ часто применял к банку меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций, указано в релизе.

В декабре прошло года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Индустриального Сберегательного Банка».

До этого сообщалось, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Таврический банк банкротом по иску Центробанка России. Регулятор лишил банка лицензии в сентябре 2025 года.

Ранее руководство московского банка обвинили в махинациях на 7 млрд рублей.