Один из российских банков признали банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Таврический банк банкротом по иску Центробанка России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на на карточку дела.

В ней также говорится, что в отношении кредитной организации было открыто конкурсное производство.

3 сентября Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Таврического банка. ЦБ отметил, что в сложившихся обстоятельствах у него появилась обязанность отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций из-за «полной утраты собственных средств (капитала)».

В сентябре Агентство по страхованию вкладов (АСВ) приступило к выплатам страхового возмещения вкладчикам Таврического банка. Согласно данным реестра обязательств финансовой организации перед клиентами, страховая ответственность АСВ составляет 56,5 млрд рублей. Право на компенсацию в пределах установленных лимитов получат около 57 тысяч вкладчиков, в числе которых 234 юридических лица.

По данным Центробанка, Таврический банк занимал 60-е место в банковской системе России.

