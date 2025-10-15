На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Один из российских банков признали банкротом

Суд признал Таврический банк банкротом по иску ЦБ
true
true
true
close
Shutterstock

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Таврический банк банкротом по иску Центробанка России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на на карточку дела.

В ней также говорится, что в отношении кредитной организации было открыто конкурсное производство.

3 сентября Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Таврического банка. ЦБ отметил, что в сложившихся обстоятельствах у него появилась обязанность отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций из-за «полной утраты собственных средств (капитала)».

В сентябре Агентство по страхованию вкладов (АСВ) приступило к выплатам страхового возмещения вкладчикам Таврического банка. Согласно данным реестра обязательств финансовой организации перед клиентами, страховая ответственность АСВ составляет 56,5 млрд рублей. Право на компенсацию в пределах установленных лимитов получат около 57 тысяч вкладчиков, в числе которых 234 юридических лица.

По данным Центробанка, Таврический банк занимал 60-е место в банковской системе России.

Ранее экономист назвал оптимальное количество действующих банков в России.

