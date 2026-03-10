Нефть резко подешевела на фоне заявлений Трампа

WSJ: цена Brent упала ниже $90 после слов Трампа о завершении конфликта в Иране

Цена нефти марки Brent упала ниже $90 за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о скором завершении операции в Иране. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как уточняют журналисты, цена на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) упала до $85 долларов за баррель, тогда как до этого торговалась на бирже по $119 и выше.

В интервью телеканалу CBS News Трамп ранее заявил, что военная операция против Ирана подходит к концу. По словам американского лидера, Тегеран не имеет ни военно-морского флота, ни средств связи, ни военно-воздушных сил, а США при этом якобы на несколько недель опережают график операций против исламской республики.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации на мировых рынках энергоносителей. Он призвал перенаправить российские нефть и газ на более перспективные рынки, пока Евросоюз полностью не отказался от них. Также глава государства напомнил о высказывавшихся Москвой предупреждениях, что конфликт с Ираном поставит под удар глобальный топливно-энергетический комплекс. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин напомнил, что РФ предупреждала о росте цен на нефть в случае дестабилизации на Ближнем Востоке.