Венгрия запретила экспорт энергоресурсов из-за роста цен в Европе

Венгрия ввела запрет на экспорт нефти, бензина и дизеля из-за роста цен в Европе
Marko Djurica/Reuters

Правительство Венгрии ввело запрет на экспорт нефти, бензина и дизеля на фоне роста цен в Европе в результате эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил венгерский министр экономики Мартон Надь в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Правительство запрещает экспорт сырой нефти, бензина марки 95 и дизельного топлива и принимает самые решительные меры против злоупотреблений в торговле», — написал он.

По словам министра, кабмин Венгрии также принял решение высвободить запасы нефти на ближайшие 45 дней.

10 марта в Венгрии вступили в силу ограничения на розничные цены на бензин и дизельное топливо. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, цена на бензин составит 595 форинтов (около 136 рублей), на дизельное топливо - 615 форинтов (около 141 рубля).

До этого движение танкеров через Ормузский пролив фактически оказалось парализовано после ударов США и Израиля по территории Ирана. Многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть.

Ранее Путин заявил, что Россия предупреждала о росте цен в случае дестабилизации на Ближнем Востоке.

 
