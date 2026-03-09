Размер шрифта
Основные фондовые индексы Азии рухнули на фоне взлета цены нефти

Фондовые индексы Азии обвалились после резкого роста цены нефти Brent
Hasan Jamali/AP

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сократились в пределах 6%. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,67%, до 4096,6 пункта. Шэньчжэньская биржа Shenzhen Composite потеряла 0,66%, остановившись на отметке 2680,54 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,35%, до 25 408,46 пункта.

Более существенное падение зафиксировано на биржах других стран. Южнокорейский KOSPI упал на 5,96%, до 5251,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 2,85%, до 8599 пунктов, а японский Nikkei 225 потерял 5,2%, составив 52 728,72 пункта.

Неделей ранее индекс KOSPI снижался на 10,6%, а с начала марта его падение достигло примерно 16%. При этом в начале года на южнокорейском рынке наблюдалось ралли: в январе индекс вырос на 24%, а в феврале — на 19,5%. Подъем был связан с оптимизмом инвесторов вокруг технологий искусственного интеллекта.

Мировые цены на нефть резко выросли на торгах 9 марта, прибавив более 26%. Котировки достигли максимальных значений с 2022 года.

Ранее Дмитриев заявил, что с повышением цен на нефть «голос России звучит громче».

 
