Путин заявил о предельном обострении ситуации на мировых рынках

Путин: ситуация на мировых рынках обострилась до предела
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Ситуация на мировых рынках обострилась до предела, заявил президент РФ Владимир Путин журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Все, что происходит сейчас,... — это безусловно ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная», — сказал глава государства.

Путин считает, что к украинскому кризису привела поддержка Западом госпереворота в республике. Потом шаги этих стран вызвали события в Крыму и Донбассе.

«Отсюда все пошло. И это не наши какие-то действия. Это действия западных стран, включая европейские страны. Они пожинают сегодня то, что посеяли», — объяснил президент.

Нынешние отношения Украины и стран ЕС он описал фразой: «Хвост виляет собакой».

До этого в МИД России сообщили, что Европа сталкивается с «энергетическим коллапсом» из-за конфликта между Израилем, США и Ираном. В ведомстве отметили, что цены на газ и нефть рванули вверх. При этом Евросоюз сам себе запретил приобретать энергоресурсы у РФ.

Ранее премьер Польши намекнул на «настоящего победителя» от хаоса на Ближнем Востоке.

 
