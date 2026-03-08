Запасы газа Нидерландов сократились до исторического минимума

Уровень газа в подземных хранилищах Нидерландов к началу марта опустился до исторического минимума — ниже 10%. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

В компании отметили, что сложная ситуация с заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ) складывается по всей Европе, где в целом осталось менее 30% запасов по оценке на 5 марта.

В «Газпроме» подчеркнули, что газ, закачанный европейскими странами в ПХГ в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов, был полностью истрачен еще в середине февраля. Во Франции, которая занимает одно из первых мест в ЕС по объему мощностей подземного хранения газа, на тот момент осталось менее четверти запасов.

Потом начался отбор резервов, накопившихся за предыдущие годы. К началу марта, по данным «Газпрома», европейские страны располагали в лучшем случае третью первоначального объема газа. При этом с 1 января 2027 года, согласно решению Совета Евросоюза, ЕС полностью откажется от поставок российского газа.

Ранее в Германии признали отказ от российского газа неподготовленным шагом.