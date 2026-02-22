Размер шрифта
В Германии назвали отказ от российских энергоносителей неподготовленным

Политик Нимайер: власти Германии не подготовились к отказу от российского газа
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Власти Германии, отказавшиеся от газа из России, оказались не готовы к обеспечению страны топливом в новых условиях. Об этом РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его словам, из США страна получает небольшой объем сжиженного природного газа (СПГ), а с учетом наличия всего четырех терминалов для его приема при увеличении поставок все равно возникали бы очереди из газовозов.

«Власти ни к чему не подготовились», — сказал Нимайер.

По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, к 16 февраля уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 22,99%.

До этого сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Германии следует вернуться к атомной энергетике и возобновить импорт российских энергоносителей

В феврале сообщалось, что страны — члены Европейского союза (ЕС) израсходовали весь газ, закачанный в подземные хранилища летом 2025 года. В настоящий момент европейских подземных хранилищах есть около 36,5 млрд кубических метров газа. Они заполнены на 33,02%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 44,1%.

Ранее в США оценили зависимость Европы от российского и американского газа.
 
