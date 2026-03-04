Россиянам объяснили рост платежек за коммуналку при прежних тарифах

Несмотря на сообщение ФАС о том, что в России с 1 января не менялись тарифы ЖКХ, многие граждане столкнулись с ростом платежек. Это связано с тем, что ведомство подразумевало именно коммунальные услуги, однако общая сумма в квитанциях складывается из разных составляющих, объяснил в эфире Tsargrad.tv эксперт ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он прокомментировал заявление главы ФАС Максима Шаскольскиого, заверившего, что с 1 января 2026 года в РФ провели только корректировку стоимости коммунальных услуг на 1,7% из-за изменения базовой ставки НДС, но никаких других изменений тарифов не было.

Тарифы на коммунальные услуги с начала года действительно могли остаться на прогнозируемом уровне, согласился Бондарь, однако важно, что общая сумма в платежках складывается из разных составляющих.

«Первая – это коммунальные услуги, о которых и говорил Шаскольский. Вторая – это, например, плата за капитальный ремонт, которую устанавливает регион и часто пересматривает именно в начале года, — пояснил эксперт. — В среднем она могла вырасти на 5%, на 10%. Надо уточнить именно в регионе вашего проживания».

Третья составляющая квитанций – это оплата за содержание дома, которая вносится в счет УК для управления общедомовым имуществом. Здесь тоже могут быть свои этапы повышения, проконтролировать которые можно в договоре управления через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги Дом», пояснил специалист.

Таким образом, тарифы за ЖКХ действительно могли не повышаться, но вот рост по договору управления может производиться и без согласования собственников – как на 10%, так и на 15%, что, вероятно, и произошло, объяснил эксперт. Для решения вопроса он посоветовал провести собрание собственников и обсудить содержание дома и текущий ремонт, а также проконтролировать соблюдение региональных тарифов по этой статье расходов.

Напомним, Максим Шаскольский также сообщил, что в 2025 году из тарифов ЖКХ было исключено 51 млрд рублей экономически необоснованных затрат, в то время как в 2024 году было исключено всего 2,4 млрд рублей аналогичных затрат.

Такие меры позволили в некоторых районах снизить тарифы ЖКХ в отдельных сферах, например, в Ленинградской области — в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а в Пермском крае — в сферах теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами.

