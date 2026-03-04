Размер шрифта
Общество

В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за февраль

Депутат Якубовский заявил, что оплатить ЖКУ за февраль необходимо до 16 марта
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жителям России необходимо оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за февраль до 16 марта включительно, однако некоторым гражданам это нужно сделать до 10 марта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Депутат обратил внимание, что с 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в статью 155 Жилищного кодекса РФ. Согласно им, плату за жилье и коммунальные услуг надо вносить до 15 числа месяца, следующего за расчетным. При этом платежки должны направляться россиянам не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным.

Как отметил парламентарий, в письме Минстроя России от 20 февраля 2026 года № 9202-ДН/04 отдельно разъяснено, что новые положения подлежат применению уже при формировании платежных документов за февраль.

«Это означает, что крайний срок оплаты ЖКХ за февраль — 15 марта 2026 года включительно. Однако с учетом того, что 15 марта 2026 года приходится на воскресенье, оплатить услуги за февраль можно до 16 марта 2026 года включительно», — сказал Якубовский.

Также он уточнил, что в февральских квитанциях у некоторых граждан по-прежнему указан прежний срок оплаты — до 10 марта. Чтобы избежать начисления пени, депутат посоветовал им не рисковать и внести плату не позднее данной даты.

В июне 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 177‑ФЗ о переносе срока платы за жилищно-коммунальные услуги, который вступил в силу с 1 марта.

Ранее эксперт объяснил, как на россиянах отразятся новые правила оплаты коммуналки.

 
