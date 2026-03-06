Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Бизнес

В Катаре допустили рост цен на нефть до $150 за баррель

Министр энергетики Катара: цены на нефть могут взлететь до $150 за баррель
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Нефть может подорожать до $150 (более 11 тыс. рублей) за баррель, а газ — до $40 (более 3 тыс. рублей) из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби в интервью газета The Financial Times.

По словам министра, это может произойти через две-три недели, если танкеры не смогут проходить через Ормузский пролив.

6 марта цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае текущего года на лондонской бирже ICE превысила $89 за баррель впервые с 29 апреля 2024 года. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле составляет $85,61 за баррель (+5,68%).

До этого Bloomberg заявил, что резкий рост цен на нефть, случившийся из-за атаки США на Иран, может помочь России пополнить резервные фонды.

На этой неделе Иран объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых нефтяных маршрутов мира. Как заявили иранские военные, через него запрещено движение любых судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли. Трафик в стратегическом коридоре уже почти остановился, а часть судов подверглась ракетным ударам. Что происходит в Персидском заливе и чем это грозит мировому рынку нефти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее постпредство Ирана назвало США главной угрозой безопасности судоходства в Ормузском проливе.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!