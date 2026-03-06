В Катаре допустили рост цен на нефть до $150 за баррель

Министр энергетики Катара: цены на нефть могут взлететь до $150 за баррель

Нефть может подорожать до $150 (более 11 тыс. рублей) за баррель, а газ — до $40 (более 3 тыс. рублей) из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби в интервью газета The Financial Times.

По словам министра, это может произойти через две-три недели, если танкеры не смогут проходить через Ормузский пролив.

6 марта цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае текущего года на лондонской бирже ICE превысила $89 за баррель впервые с 29 апреля 2024 года. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле составляет $85,61 за баррель (+5,68%).

До этого Bloomberg заявил, что резкий рост цен на нефть, случившийся из-за атаки США на Иран, может помочь России пополнить резервные фонды.

На этой неделе Иран объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых нефтяных маршрутов мира. Как заявили иранские военные, через него запрещено движение любых судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли. Трафик в стратегическом коридоре уже почти остановился, а часть судов подверглась ракетным ударам. Что происходит в Персидском заливе и чем это грозит мировому рынку нефти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее постпредство Ирана назвало США главной угрозой безопасности судоходства в Ормузском проливе.