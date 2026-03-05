Иран назвал главную угрозу судоходству в Ормузском проливе

Реальную угрозу судоходству в Ормузском проливе несут США, а не Иран, заявило постпредство Исламской Республики при ООН в соцсети X.

«Утверждение о том, что Иран перекрыл Ормузский пролив, безосновательно и абсурдно. В реальности именно США угрожают свободе мореплавания», — отмечается в посте.

Дипломаты подчеркнули, что Иран «остается приверженным международному праву и свободе мореплавания».

До этого замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил в эфире телеканала A Haber, что Иран не намерен пропускать через Ормузский пролив торговые суда и военные корабли государств-противников, пока в регионе идут боевые действия, начатые США и Израилем.

Однако Гарибабади отметил, что Иран не перекрывал пролив, а установил строгие правила для прохода судов. По его словам, иранские власти тщательно следят за тем, что перевозят суда, проверяют их документы и груз.

При этом 3 марта замкомандующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран на фоне военных действий с США и Израилем запретил движение всех судов, в том числе нефтяных, коммерческих и рыболовных, через него.

Данный пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Через него проходит около 20% поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива и самого Ирана на мировой рынок.

Ранее в Германии предрекли возвращение ЕС к российскому газу при долгом закрытии Ормузского пролива.